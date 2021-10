DJ MTU enttäuscht mit Umsatz und erfreut mit Gewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines AG setzt seinen Erholungskurs von den Folgen der Pandemie fort. Die Gewinne steigen wieder deutlich verglichen mit der niedrigen Vorjahresbasis, die Margen verbessern sich signifikant, auch wenn der Umsatz nicht ganz mit den Erwartungen der Analysten mithalten kann. Entsprechend präzisierte MTU auch den Ausblick auf 2021: Wenn auch die Umsatzprognose im oberen Bereich der Spanne eingekürzt wird, so ist beim Gewinn und Cash-Flow das obere Ende der Spanne drin.

Die Münchener erzielten in den Monaten Juli bis September einen Umsatz von rund 1,004 Milliarden nach 908 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Analysten hatten MTU mit 1,052 Milliarden Euro etwas mehr zugetraut. Beim bereinigten EBIT meldete der DAX-Konzern einen Anstieg auf 117 von 87 Millionen Euro, hier hatte die Analystenprognose auf 113 Millionen Euro gelautet. Die EBIT-Marge verbesserte sich bereinigt auf 11,7 von 9,5 Prozent.

Nach Steuern konnte MTU den bereinigten Gewinn auf 85 Millionen Euro von 58 Millionen Euro steigern. Hier hatten Analysten mit 78 Millionen Euro deutlich weniger erwartet. Der berichtete Nachsteuergewinn kletterte auf 87 von 16 Millionen Euro. Je Aktie verdiente MTU 1,62 Euro nach 0,28 Euro im Vorjahreszeitraum.

Den freien Cashflow verringerte MTU im Quartal auf 18 Millionen von 20 Millionen Euro vor Jahresfrist. Die Analysten hatten aber nur mit 15 Millionen Euro gerechnet.

Die Prognose für das Gesamtjahr hat MTU präzisiert. Bei der operativen Gewinnmarge (EBIT-Marge) will der Konzern nun 10,5 Prozent erreichen und damit das obere Ende der Spanne, die bei mindestens 10 Prozent begann. Das Umsatzziel liegt bei 4,3 bis 4,4 statt bislang bis 4,5 Milliarden Euro. Bei der Cash-Conversion-Rate (CCR), also dem Verhältnis von Free Cashflow zu bereinigtem Gewinn nach Steuern, strebt der Konzern nun einen "hohen" statt einen "mittleren bis hohen" zweistelligen Prozentbereich an. Der bereinigte Nachsteuergewinn soll sich analog zum bereinigten EBIT bewegen.

