Größere Hiobsbotschaften sind bei LPKF Laser ausgeblieben. Finanzvorstand Christian Witt hatte schon vor einem Monat die Erwartungen an Umsatz und operatives Ergebnis für das dritte Quartal gedämpft. Am Ende fielen die Resultate am unteren Rand der gekappten Ziele aus. Dort dürfte der Laserspezialist auch im Gesamtjahr herauskommen. Die Prognosen wurden daher bestätigt. Auch an den mittelfrisitgen Prognosen wurde nicht gerüttelt. Nach neun Monaten kommt LPKF Laser auf einen Umsatz von 60,2 Millionen ...

