Schlechte Nachrichten der beiden Tech-Giganten Apple +0,05% und Amazon +0,72% drücken zum Wochenschluss ein wenig auf die Stimmung am deutschen Aktien. Bei Amazon brach zuletzt der Gewinn ein und Apple wird von Chip-Engpässen und Corona-Ausfällen schwer belastet. Nach rund einem Prozent Zuwachs im bisherigen Wochenverlauf dürfte der DAX -0,06% am Freitag daher etwas schwächer starten. Am Morgen wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...