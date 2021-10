Die GK Software SE (ISN: DE0007571424) konnte in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres zwei weitere bedeutende SaaS-Kunden in den USA gewinnen und damit die erfolgreiche Durchdringung dieses wichtigen Retail-Marktes fortsetzen. Zwei bedeutende neue SaaS-Kunden in den USA im zweiten Halbjahr Langfristige Verträge für rund 10.000 Systeme Beide Kunden haben langfristige SaaS-Verträge unterzeichnet und werden CLOUD4RETAIL einführen. Der Total Contract Value (Mindestbeauftragungsvolumen über die vertragliche Mindestlaufzeit) beläuft sich auf einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag. ...

