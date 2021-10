Vaduz (ots) -



Am Samstag, 6. November 2021, findet in Triesen der "Einführungskurs für Offiziersanwärter" der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren statt.



Unter der Leitung von Kurskommandant Günther Hoch, Triesen, werden die Teilnehmer auf die Offizierslaufbahn vorbereitet und lernen Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Offiziers kennen. Sie erhalten Einblicke in verschiedene Sachthemen, welche zur Erfüllung der zukünftigen Tätigkeit von Bedeutung sind, angefangen bei den rechtlichen Grundlagen bis zu Umweltthemen. Auch das Bewerten und Besprechen von Übungen nimmt einen breiten Raum ein.



