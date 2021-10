Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit geringen Abgaben zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.40 Uhr mit 1,1667 Dollar, nachdem sie am Vorabend im späten US-Handel 1,1680 Dollar gekostet hatte.Nach der EZB-Zinssitzung am Donnerstag war es Notenbankpräsidentin Christine Lagarde nicht gelungen, den Inflations- und Zinserwartungen an den Finanzmärkten entgegenzutreten. ...

