Frankreichs Wachstum übertrifft Prognose im dritten Quartal

Die französische Wirtschaft hat ihre Expansion im dritten Quartal dank der Lockerung der Corona-Beschränkungen beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Insee berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs um 2,1 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal hatte das BIP um 1,3 Prozent zugelegt.

Frankreichs HVPI-Inflation steigt im Oktober auf 3,2 Prozent

Die französische Inflation hat sich im Oktober verstärkt. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung stieg auf 3,2 von 2,7 Prozent im September, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 3,2 Prozent erwartet.

Österreichs Wirtschaft setzt Erholung im dritten Quartal fort

Die österreichische Wirtschaft hat sich im dritten Quartal weiter von der Corona-Krise erholt. In diesem Quartal waren die einschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weitgehend gelockert oder ganz aufgehoben worden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Schätzung mitteilte. Im zweiten Quartal hatte es einen Zuwachs um 4,0 Prozent gegeben.

Merz liegt in Deutschlandtrend bei Kandidaten für den CDU-Vorsitz vorne

Bei der künftigen Besetzung des CDU-Parteivorsitzes haben die Bürgerinnen und Bürger zwar keinen ganz klaren Favoriten. Laut dem Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin trauen aber 23 Prozent Friedrich Merz das Amt zu, 19 Prozent halten Norbert Röttgen für am ehesten geeignet. 11 Prozent sprechen sich für Jens Spahn aus, 6 Prozent für Ralph Brinkhaus und 5 Prozent für Carsten Linnemann. Ein gutes Drittel der Befragten (36 Prozent) kann oder möchte sich in der Frage aktuell nicht festlegen.

Merkel zu voraussichtlich letztem Besuch als Kanzlerin in Athen eingetroffen

Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstagabend zu ihrem voraussichtlich letzten Besuch als Bundeskanzlerin in Griechenland eingetroffen. "Das ist ein hoch symbolischer Besuch", hieß es aus griechischen Regierungskreisen. Es könne nun eine "Bilanz der deutsch-griechischen Beziehungen gezogen werden". Wegen ihrer Rolle in der Schuldenkrise ist Merkel in Griechenland hoch umstritten.

Italien rechnet 2021 mit Wirtschaftswachstum von über 6 Prozent

Italien rechnet für das Jahr 2021 mit einem starken Wirtschaftswachstum. "Das Land wird dieses Jahr ein Wachstum von über 6 Prozent, wahrscheinlich deutlich über 6 Prozent verzeichnen", sagte Regierungschef Mario Draghi nach einer Kabinettssitzung in Rom. Für 2022 kündigte er eine "expansive" Finanzpolitik inklusive Steuererleichterungen in Höhe von 12 Milliarden Euro an.

Britische Regierung bestellt im Fischereistreit französische Botschafterin ein

Die britische Regierung hat im Fischereistreit die französische Botschafterin einbestellt. Wie das Büro von Premierminister Boris Johnson mitteilte, hat Außenministerin Liz Truss die Botschafterin Catherine Colonna vorgeladen. "Wir bedauern die konfrontative Sprache, die von der französischen Regierung in dieser Angelegenheit immer wieder verwendet wurde", erklärte die britische Regierung weiter.

US-Präsident Biden in Rom eingetroffen

US-Präsident Joe Biden hat seine mehrtägige Gipfel-Reise in Europa begonnen. In der Nacht zum Freitag landete er in Rom, wo er am G20-Gipfel teilnehmen wird, der erstmals seit der Corona-Pandemie wieder als physisches Treffen der Staats- und Regierungschefs stattfindet. Anfang der Woche wird Biden dann bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow erwartet.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Sep -0,2% gg Vm; -2,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Sep PROGNOSE +0,1% gg Vm; -1,8% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Aug rev +0,7% (vorl: +1,0%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Sep -5,4% (PROG: -3,3%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Juli-Sep -3,7% gg Vq

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Okt +0,1% (PROG: +0,3%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Okt +0,1% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Okt -0,4% gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Sep 2,8% (PROG: 2,8%)

Südkorea Index Frühindikatoren Sep 102,1 (Aug: 102,4)

Australien Sep Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +1,3% (PROG: +0,3%)

