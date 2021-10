Der Nach-Corona-Schub hat in den ersten drei Quartalen auf der Kreditplattform Creditshelf das Volumen der neu arrangierten Kredite um 60 Prozent ansteigen lassen, und schon bald steht der nächste Schub ins Haus, glaubt Vorstand Daniel Bartsch: "Die Unternehmen brauchen Kapital. Und mit dem Auslaufen der KfW-Hilfsprogramme wird auch die Kreditnachfrage aus dem klassischen Mittelstand wieder anziehen", sagt er im Interview mit FINANCE-TV. Derzeit jedoch sind es vor allem Kredite an Wachstumsunternehmen, die Creditshelf antreiben. Warum sich so viele noch nicht profitable Wachstumsunternehmen über Creditshelf finanzieren, ob das Kreditanalyse-Tool des Fintechs dafür anders kalibriert werden muss und woher frisches Geld für die Plattform kommt, all dies erfahren Sie in unserem FINANCE-TV-Talk.