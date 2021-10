In unserer Analyse vom 21.10.21 Nodex SE: Das sieht jetzt richtig gut aus! hatten wir zuletzt über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) berichtet. Auch in den darauf folgenden Handelstagen konnte der Kurs des Windanlagenbauers weiter zulegen und steht am heutigen Freitag zum Wochenschluß aktuell bereits bei 16,50 Euro. Dies gibt uns die Gelegenheit, neuerlich aufgelaufene Kursgewinne abzusichern. Wir ziehen ...

