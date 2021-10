Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag mit Gewinnen tendiert, während es an den anderen Börsen in Europa aufgrund schwacher Vorgaben aus den USA nach unten ging. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 9.40 Uhr 0,28 Prozent auf 3.773,21 Punkte. Der breiter gefasste ATX-Prime steigerte sich um 0,25 Prozent auf 1.898,84 Zähler. Schwache Zahlen von Amazon und Apple brachten die US-Indizes in der Nacht ...

