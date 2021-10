Der Anteilsschein des Spezialisten für PC-Peripheriegeräte hat nach Umplatzierung von Aktien eines Altaktionärs deutlich verloren. Kursierende Ängste um Probleme in der Lieferkette sind unbegründet, wie wir aus unternehmensnahen Kreisen hören. Zudem arbeitet man an einer weiteren Übernahme und will 2021 rd. 30 % auf 174 Mio. € Umsatz wachsen.



