DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS meldet vorläufige Zahlen (ungeprüft) für die ersten neun Monate 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kahl am Main (pta014/29.10.2021/09:55) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Zahlen (ungeprüft) für die ersten neun Monate 2021

Kahl am Main, den 29.Oktober 2021 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) meldet vorläufige Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate 2021. Es konnten deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen gegenüber dem Berichtszeitraum des Vorjahres erzielt werden. Nach vorläufigen Zahlen wurde in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein Umsatz in Höhe von 45,5 Mio. EUR erreicht (Vorjahr: 21,9 Mio. EUR). Das EBIT für die ersten neun Monate war aufgrund der Verluste in den beiden ersten Quartalen mit -7,6 Mio. EUR (Vorjahr: -20,6 Mio. EUR) noch negativ. Im dritten Quartal konnte ein leicht positives EBIT in Höhe von 0,3 Mio. EUR erzielt werden.

Während der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021 lag der Auftragseingang mit 73,3 Mio. EUR über dem Vergleichswert von 2020 mit 70,9 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum 30. September 2021 stieg von 75,3 Mio. EUR im Vorjahr auf 105,6 Mio. EUR an.

