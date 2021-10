Spannende Zahlen aus Essen - die dort ansässige SANHA GmbH & Co. KG verzeichnet in den ersten neun Monaten 2021 einen unerwartet starken Umsatzanstieg um 25,6 % auf 89,4 Mio. Euro (Vorjahr: 71,2 Mio. Euro) und liegt damit nach eigenen Angaben "deutlich über Plan". Das Unternehmen begründet das starke Wachstum mit einer unerwartet hohen Nachfrage in allen Produktbereichen.

Neben dem generischen Marktwachstum ist der Anstieg auch induziert durch "Hamsterkäufe" des Großhandels im Vorfeld von Preiserhöhungen sowie im Zuge der starken und stetigen Verknappung von Rohmaterialien, Energie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...