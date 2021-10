DJ Im Lübecker Zentrum in der ehemaligen Stadtwerke-Zentrale eröffnet Premier Inn sein 32. Hotel in Deutschland - Gute Lage zwischen Hauptbahnhof und Holstentor - Objekt aus übernommenem Portfolio der Centro Group

Lübeck/Frankfurt am Main (pts024/29.10.2021/10:25) - Premier Inn eröffnet am heutigen Freitag sein erstes Hotel in der Hansestadt Lübeck. Das Haus mit dem Premium Economy-Konzept befindet sich in Fußnähe zur berühmten Altstadt und direkt zwischen Hauptbahnhof und Holstentor in der Moislinger Allee 9. Insgesamt 103 Einzel-, Doppel-, Familien- sowie barrierefreie Zimmer stehen Gästen dort ebenso zur Verfügung wie insgesamt 30 Stellplätze.

"Die auf einer Insel gelegene Lübecker Altstadt, die 1987 zum Weltkulturerbe erklärt wurde, hat mich ebenso beeindruckt wie das nahe Heilbad Travemünde mit seiner Bäderarchitektur", freut sich Inge Van Ooteghem, Chief Operating Officer von Premier Inn Deutschland: "Es freut mich sehr, dass wir unseren Gästen künftig ein Hotel in dieser einzigartigen Stadt und in unmittelbarer Nähe zur Ostsee anbieten können."

Die Lage im historischen Lübeck inmitten von mehr als 1.000 Kulturdenkmälern genießen Gäste ganz besonders, weil sie auf der riesigen Terrasse, dem "Stadtbalkon", bei gutem Wetter herrlich sonnenbaden können. Viele der Zimmer bieten zudem einen fantastischen, direkten Blick auf den Stadtgraben, der im Mittelalter Angreifer abwehren sollte. Ein besonderes Highlight des Gebäudes, in dem früher die Stadtwerke untergebracht waren, ist zudem das Treppenhaus mit den typisch nordischen Klinkersteinen und einem schönen Natursteinboden.

Mit dem Premier Inn Lübeck City Stadtgraben eröffnet das 32. Haus der Marke in Deutschland. "Das ist unser bislang nördlichstes Haus und ein extrem interessantes dazu", sagt Chris-Norman Sauer, Acquisitions Director Germany: "Lübeck zieht mit seiner wirtschaftlichen Attraktivität als regionales Zentrum auch viele Geschäftsleute an. Gleichzeitig boomt aktuell der Inlandstourismus besonders. Wir rechnen deshalb damit, dass die Nachwirkungen der Corona-Pandemie auf dem Lübecker Beherbergungsmarkt vergleichsweise schnell überwunden sein werden."

Das Haus in der Moislinger Allee stammt aus dem Portfolio der Centro Group, das Ende vergangenen Jahres von Premier Inn Deutschland übernommen worden war. Dazu gehörten 13 frühere Centro-Standorte, davon sechs bereits bestehende Häuser. Lübeck ist das erste von sieben dieser Hotels, die zum Zeitpunkt der Übernahme noch in der Planung bzw. im Bau waren und nun als Premier Inn komplett neu öffnen.

"Diese Übernahme hier in Lübeck mitten in der Umbauphase des früheren Stadtwerke-Gebäudes hat hervorragend funktioniert", freut sich Sauer: "Das ist vor allem dem Projektentwickler Garbers & Partner und deren Geschäftsführer Klaus Thiele zu verdanken. Die durch den Betreiberwechsel notwendigen Veränderungen wurden so professionell umgesetzt, dass der Zeitplan trotz zusätzlicher Anforderungen eingehalten werden konnte." Für Sauer ist die Erfahrung in Lübeck auch ein positives Zeichen für die künftigen Hoteleröffnungen von weiteren sechs Projektentwicklungen aus dem Centro-Portfolio: "Denn das gesamte Premier-Inn-Team und besonders Hotelmanager Mario Bratovic und Assistant Hotel Manager Florian Thiel haben diese große Herausforderung toll gemeistert."

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen in bester Lage. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende. Alle Preise gelten pro Zimmer, Kinder bis einschließlich 15 Jahren schlafen und frühstücken gratis. Ein abwechslungsreiches Frühstück ermöglicht Gästen einen idealen Start in den Tag.

Nach einem herausragenden Auftakt des ersten Premier Inn Hotels an der Frankfurter Messe im Jahr 2016 sind aktuell 32 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 73 Standorte mit rund 13.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und etwa 79.000 Zimmern. https://www.premierinn.de

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 29.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen, das im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet ist. https://www.whitbread.com

