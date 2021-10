Nach Darstellung von SMC-Research könne die NEXR Technologies SE inzwischen renommierte Referenzkunden und erste Testprojekte vorweisen. Allerdings bestehe weiterhin hoher Finanzierungsbedarf und bis sich größere Erfolge der Pilotprojekte abzeichnen, bleibt SMC-Analyst Holger Steffen bei seinem Hold-Urteil, zudem wurde das Kursziel wegen Pandemie-bedingter Verzögerungen reduziert.

Die Geschäftsentwicklung von NEXR Technologies SE weise laut SMC-Research im laufenden Jahr Licht und Schatten auf. Positiv zu werten sei, dass das Unternehmen mit H&M beyond., International Brands (Peek & Cloppenburg) und der RSG Group renommierte Referenzkunden für Zielbranchen mit hohem Potenzial akquiriert habe und dass die ersten Pilotprojekte erfolgreich angelaufen seien.

Allerdings haben sich diese Projekte verzögert, so das Researchhaus, was vor allem den starken und lang anhaltenden Beeinträchtigungen geschuldet sei, mit denen der Modeeinzelhandel und die Betreiber von Fitnessstudios infolge der Corona-Pandemie konfrontiert gewesen seien. Nach einem erfolgreichen Testbetrieb sei eine Ausweitung der Scannerinstallationen auf weitere Filialen denkbar. Laut SMC-Research zeige sich das Management nach ersten positiven Rückmeldungen von den Kunden optimistisch, aber die Effekte werden sich - im Erfolgsfall - erst im nächsten Jahr stark in den Geschäftszahlen zeigen. Für das laufende Jahr habe die Gesellschaft die Erlösprognose wegen der Verzögerungen von 1,5 bis 3,0 Mio. Euro auf 0,4 bis 0,8 Mio. Euro deutlich zurücknehmen müssen, der Jahresfehlbetrag werde nun bei 14,8 bis 15,5 Mio. Euro (zuvor: 12,5 bis 13,5 Mio. Euro) erwartet.

Das Unternehmen habe wegen des hohen Defizits, das die intensiven Entwicklungsarbeiten und den betriebenen Aufwand zur Erschließung verschiedener Branchen widerspiegele, weiterhin einen hohen Finanzierungsbedarf. Große Unterstützung komme dabei nach wie vor vom Großaktionär Hevella, der seine Finanzierungslinie für die Gesellschaft zuletzt von 30 auf 36 Mio. Euro aufgestockt habe. Ein Teil dieser Mittel sei kürzlich im Zuge einer Kapitalerhöhung abgerufen worden, die größtenteils von Hevella gezeichnet und aus der ein Mittelzufluss in Höhe von 5 Mio. Euro (brutto) erzielt worden sei. Mit der Eigenkapitalmaßnahme habe sich auch das stark strapazierte Bilanzbild etwas gebessert, das von einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 35,7 Mio. Euro per 30. Juni geprägt sei (wobei eine Überschuldung durch Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktrittsvereinbarungen verhindert werde).

Das weiterhin große Engagement von Hevella werten die Analysten als einen starken Beleg für das Potenzial, das der Gesellschaft unverändert zugetraut werde. Auch die Analysten sehen gute Chancen für ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren, das aufgrund der guten Skalierbarkeit der Branchenlösungen perspektivisch mit sehr hohen Margen verbunden sein könnte.

Wegen der Verzögerungen im laufenden Jahr haben die Analysten ihr Expansionsmodell trotzdem etwas vorsichtiger ausgestaltet und sehen den fairen Wert nun bei 6,50 Euro je Aktie (bislang: 9,80 Euro je Aktie). Ihr Urteil bleibt weiter "Hold", bis Erfolge in den ersten Pilotprojekten eine deutliche Dynamisierung der Erlösentwicklung einleiten.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2021 um 10:39 Uhr)

