Puma: Korrektur zum Einstieg in Calls nutzen

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte es bei der Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) nach einer kurzen Korrektur weiter nach oben gehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Puma-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Sie markierte am 05. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 109,70 EUR. Anschließend setzte sie auf das alte Rekordhoch bei 93,44 EUR zurück. Knapp darüber drehte der Wert wieder nach oben ab. Am Mittwoch gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit August. Gestern notierte die Aktie fast am Allzeithoch, konnte dieses Niveau aber nicht ganz halten.

Charttechnischer Ausblick: Kurzfristig kann es zu Gewinnmitnahmen kommen. Dabei kann die Puma-Aktie auf 105,20 EUR oder 103,21 EUR abfallen. Danach könnte es zu einem neuen Angriff auf das Allzeithoch kommen. Die Chancen auf einen Ausbruch und eine anschließende Rally bis 118,63 EUR stünden dann nicht schlecht. Sollte der Wert aber stabil unter 103,21 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 94,70-93,44 EUR kommen."

Kann die Puma-Aktie, die derzeit bei 106,30 Euro notiert, das alte Hoch überwinden und danach auf ihrem Weg zum bei 118,63 Euro liegenden Kursziel zumindest auf 115 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 100 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 100 Euro, Bewertungstag 16.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB0G3V1, wurde beim Puma-Aktienkurs von 106,30 Euro mit 1,00 - 1,01 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 115 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,63 Euro (+61 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 95,308 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 95,308 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH5WFM0, wurde beim PUMA-Kurs von 106,30 Euro mit 1,14 - 1,15 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 115 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,96 Euro (+70 Prozent) erhöhen - sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von PUMA-Aktien oder von Hebelprodukten auf PUMA-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de