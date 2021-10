Hannover (www.anleihencheck.de) - Auf der Sitzung der Europäischen Zentralbank am 28.10. wurden erwartungsgemäß keine Änderungen an den wichtigsten geldpolitischen Parametern getroffen, so die Analysten der Nord LB.Sowohl die Leitzinsen als auch das Ankauftempo beim APP seien erneut unverändert geblieben. Auch das avisierte Gesamtvolumen des Pandemie-Notfallprogramms PEPP in Höhe von EUR 1,85 Bio. sei nicht angetastet worden. ...

