Linz (www.anleihencheck.de) - In ihrem Inflationsbericht haben die Währungshüter der Türkischen Zentralbank (CBT) ihre Inflationsprognosen zwar deutlich nach oben korrigiert, Analysten zufolge aber immer noch in einem unrealistischen Maße, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...