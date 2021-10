Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Banken-Spreads weiteten sich am Donnerstag und damit scheint die zwischenzeitliche Konsolidierung beendet, so die Analysten der Helaba.Weiterhin sei der Fokus auf die laufende Berichtssaison gerichtet. Die österreichische Bawag habe im dritten Quartal von einer geringeren Vorsorge für Kreditausfälle profitiert und einen Gewinnsprung verbucht. Der Nettogewinn sei letztlich um 57% auf 123 Mio. EUR geklettert. Bei der italienischen UniCredit habe der bereinigte Gewinn in Q3, dank sinkender Kreditausfälle und höheren Erträgen, um 60% auf 1,06 Mrd. EUR zugelegt. Die Prognose für das laufende Jahr sei erhöht worden - der bereinigte Nettogewinn solle nun mehr als 3,7 Mrd. EUR vs. mehr als 3 Mrd. EUR betragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...