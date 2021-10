Der baden-württembergische Energieversorger EnBW hat kürzlich seinen 100. Schnelllade-Standort in Nordrhein-Westfalen in Betrieb genommen. Bis zum Ende dieses Jahres sollen allein in NRW 20 weitere Standorte hinzukommen - darunter der größte Ladepark in Kamen. Den genauen Ort des 100. NRW-Standorts nennt die EnBW in der Mitteilung zwar nicht, betont aber die Bedeutung des bevölkerungsreichsten Bundeslands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...