Die Aktien von Volvo Cars haben am Freitag ein starkes Börsendebüt gegeben. Nach einem Ausgabepreis von 53 schwedischen Kronen haben die Papiere des schwedischen Pkw-Herstellers mit einem Plus von 10,8 Prozent bei 58,75 Kronen den Handel an der Stockholmer Nasdaq-Börse aufgenommen. Zuletzt notierten sie bei 59,99 Kronen und damit 13 Prozent über dem Ausgabepreis.Die Tochter des chinesischen Autokonzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...