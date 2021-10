DJ Lakeward legt Grundstein für Neubauprojekt "Ferdinand's Garden" in Berlin-Lichtenberg

Berlin/Zürich (pts026/29.10.2021/10:50) - Lakeward hat gestern zusammen mit dem Generalunternehmer PORR und Bezirksvertretern den Grundstein für das Neubauprojekt "Ferdinand's Garden" gelegt. Das Projekt liegt an der Ferdinand-Schultze-Strasse in Berlin-Lichtenberg und umfasst 395 Neubauwohnungen.

Ferdinand's Garden liegt im Ost-Berliner Bezirk Lichtenberg, der aufgrund anhaltender Zuzüge aus den teureren, zentralen Bezirken Berlins seit Jahren ein stetiges Bevölkerungswachstum verzeichnet. Das bedeutende Entwicklungspotential der Region bietet Lakeward die Chance, mit einem grossen Wohnimmobilienportfolio am Standort Fuss zu fassen. Das Bauvorhaben umfasst 395 funktionale und erschwingliche Wohneinheiten mit durchschnittlichem und solidem Ausbaustandard sowie 79 mietpreisgebundene Wohneinheiten. Der Bezug ist auf Ende 2023 geplant.

Lakeward legt grossen Wert auf die Unterstützung durch lokale Gemeinschaften und Behörden. Bezirksstadtrat Kevin Hönicke erklärt: "Wir brauchen attraktive Wohn- und Lebensräume, die für eine breite Bevölkerungsschicht bezahlbar sind. Bei diesem Bauprojekt werden angrenzend an die Berliner Innenstadt unter anderem 199 barrierefreie Wohnungen und sehr viele Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen. Auch in Zeiten steigender Baupreise und knapper werdender Grundstücke begrüssen wir jeden Beitrag zum Erhalt der sozialen Mischung und Entwicklung in unserem Bezirk."

Marko Lehmann, Technischer Leiter Region Ost der PORR GmbH & Co KGaA: "Lakeward hat sich das Ziel gesetzt, das Thema 'Environmental Social Governance' (ESG) in diesem Projekt voranzutreiben. Dieses Vorhaben wollen wir unterstützen, als Unternehmen aktiv partizipieren und haben darum im Partnering-Verfahren kooperativ mit dem Bauherrn und den weiteren Fachplanern dieses Projekt entwickelt. Im partnerschaftlichen Ansatz und auf Augenhöhe mit allen Beteiligten ist es dem Team gelungen, eine moderne, verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung im Bezirk von Lichtenberg zu projektieren, welches wir nun in der Rolle als Generalunternehmer realisieren dürfen."

Simon Koenig, Gründer und CEO von Lakeward: "Gemeinsam mit unseren Partnern realisieren wir ein neues, lebendiges Wohnquartier in sehr guter Lage. Kita, Spielplätze, grüne Innenhöfe und begrünte Dächer bringen auch der unmittelbaren Umgebung einen Mehrwert. Unsere Grundsteinlegung heute markiert den Auftakt für urbanen und anspruchsvollen, aber dennoch preisgünstigen Wohnraum und wird Lichtenberg als Wohn-, Lebens- und Arbeitsbezirk Berlins weiter stärken."

Die Region bietet mit dem Landschaftspark Herzberge und dem Orankesee ausgezeichnete grüne Naherholungsgebiete. Die Parks sind nicht nur ideal zum Spazieren und Joggen, sondern bieten auch grosse Spielplätze für Familien mit Kindern. Zu den weiteren Vorzügen gehören das beliebte "Allee-Center Berlin" zum Einkaufen und die unmittelbare Nähe zum Sportforum Berlin, der zweitgrössten Sportanlage der Hauptstadt und Zentrum des Berliner Leistungssports. Auf dem rund 45 Hektar grossen Areal stehen 35 Sportstätten zur Verfügung, die sowohl für den Spitzen-, Nachwuchs- und Leistungs- als auch für den Breitensport genutzt werden.

Daten und Fakten zum Wohnbauprojekt 'Ferdinand's Garden':

Grundstücksgrösse: ca. 13'000m2 Bruttogeschossfläche: ca. 40'000m2 395 Mietwohnungen in einem auf den Standort abgestimmten Wohnungsmix: 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen, Wohnungen: davon 79 gefördert, in 7 Gebäudekörpern, 199 barrierefreie Wohnungen, alle mit einladendem Balkon oder Terrasse. 760 Fahrradstellplätze, zwei Tiefgaragen mit 128 Pkw-Stellplätzen, Unterflurcontainer für die Infrastruktur: Wertstoffentsorgung, grosszügig gestaltete, durchgegrünte Begegnungszonen zwischen den Gebäuderiegeln mit mehreren Spielplätzen, Sitzbänken und Tischen Grundsteinlegung: Oktober 2021 Fertigstellung: Ende 2023 Architekten: MPP Meding Plan Projekt GmbH Projektplanung: SMV Bauprojektsteuerung Ingenieurgesellschaft mbH Generalunternehmer: PORR GmbH & Co. KGaA

Über Lakeward Lakeward ist eine unabhängige, international tätige Real Estate Private Equity Investment Unternehmung mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2015 von Simon Koenig gegründet. Das starke Beziehungsnetz in der Finanz- und Immobilienbranche ermöglicht der unternehmerisch geführten Investmentfirma den Zugang zu attraktiven Investitionsprojekten. Lakeward agiert in den wachsenden Metropolregionen Europas, mit einem hohen Fokus auf Deutschland, und begleitet die Umsetzung der Projekte in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern durch die verschiedenen Phasen einer Immobilieninvestition und -entwicklung. Unternehmerisches Handeln und qualitätsorientiertes Portfoliomanagement ermöglichen die kontinuierliche Erwirtschaftung attraktiver Renditen. Lakeward versteht sich als Vorreiter für innovative und profitable Investorenlösungen in Immobilieninvestitionen.

Bildmaterial Renderings: Lakeward Management AG Fotos: Kevin Kuka I Kevin Zesling Fotografie und Martin Burmeister

