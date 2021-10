Ein geleaktes Foto soll die erste Smartwatch von Meta zeigen. Der bis vor Kurzem noch als Facebook bekannte Tech-Gigant tritt damit in direkte Konkurrenz zur Apple Watch. Einen Tag ist es erst her, dass Facebook mit Meta seinen neuen Namen bekannt gab. Jetzt ist bereits ein erstes Gadget durchgesickert, an dem das Unternehmen arbeitet. Auf einem Bild ist eine Smartwatch mit nach vorne gerichteter Frontkamera und einem abgerundeten Bildschirm zu erkennen. Mehr zum Thema Facebook plant Smartwatch mit 2 Kameras Zuckerberg macht Ernst: ...

