Europäische Aktien fallen DE30 Tests 15.550 Punkte Unterstützung Ergebnisse von Daimler, Salzgitter und MTU Aero Engines Die Aktien in Europa werden nach der schwachen asiatischen Sitzung und den schwachen Ergebnissen der US-Tech-Unternehmen niedriger gehandelt. Die Indizes des Alten Kontinents konnten sich zwar von ihren Tagestiefs erholen, notieren aber weiterhin im Minus. Der niederländische AEX (NED25) ist mit einem Minus von fast 1 % einer der größten Nachzügler in Westeuropa. Der polnische WIG20 (W20), der 1 % höher notiert, ist einer der wenigen Blue-Chip-Indizes, die zulegen. Quelle: xStation 5 DE30 testete heute Morgen die Unterstützungszone bei 15.550 Punkten, konnte aber nicht darunter durchbrechen. In dieser Zone befindet sich das 23,6 %-Retracement des ...

