Plus 1.400 USD in 4 Wochen: Ethereum markiert neues Allzeithoch - Kann das Altair-Update den Run befeuern?

Die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ist auf ein neues Rekordhoch von 4.404 US-Dollar gestiegen. Kann das Upgrade der Ethereum-Blockchain namens Altair diesen Trend noch verstärken? Die Performance der zweitwichtigsten Cyber-Devise in den vergangenen vier Wochen kann sich sehen lassen. Von Ende September bis Ende Oktober stieg Ethereum um rund 1.400 US-Dollar. Heute Morgen markierte die Kryptowährung ein neues Allzeithoch bei 4.404 US-Dollar je Coin. Vor einem Jahr stand die Cyberwährung noch bei 387 US-Dollar. In dieser Woche haben die Betreiber der Ethereum-Blockchain mit Altair das erste Mainnet-Upgrade der Beacon-Chain bei Ethereum vorgenommen, das für den Übergang zu Ethereum 2.0 ein wichtiger Meilenstein ist. Die Umstellung soll das Netzwerk effizienter und umweltfreundlicher machen. Bei der Entstehung neuer Ether-Einheiten greift demnach nicht mehr der Algorithmus der Proof-of-Work-Variante (PoW), sondern das energieärmere Proof-of-Stake-Verfahren (PoS). Es bringt veränderte Abläufe auf der Blockchain mit sich. Mittels PoS kann in einem Blockchain-Netzwerk durch ein gewichtetes Zufallsverfahren ermittelt werden, welcher Teilnehmer den nächsten Block erzeugen darf. Anstelle von Minern werden sogenannte Validatoren künftig die Transaktionen bestätigen. Zudem sollen die Regeln für die Betreiber der Knotenpunkte, die alle Teilnehmer von Ethereum miteinander verbinden, mehr festgezurrt werden. Wer die Regeln bricht, offline geht oder missbräuchlich handelt, riskiert automatisierte Strafzahlungen. Doch halten sich die Teilnehmer an die Regeln, könnten die Abläufe auf der Blockchain deutlich reibungsloser laufen als zuvor. Inwiefern die Umstellung auf PoS das Meinungsbild der Investoren beeinflusst, bleibt noch abzuwarten. Die Verschmelzung der Beacon-Chain mit der aktuellen Blockchain von Ethereum soll im kommenden Jahr vonstattengehen. Damit soll dann der Abschied von PoW markiert werden, so Robert Steinadler, Gründer und Redakteur vom Bitcoin-Kurier. Altair ist somit ein Zwischenschritt auf dem Weg zu Ethereum 2.0. Bereits jetzt fiebern Marktbeobachter der Einführung der sogenannten Shard-Chains entgegen, von der man sich einen noch deutlicheren Effekt erhofft. Dieses Konzept beinhalte Transaktionen, die nicht die komplette Blockchain, sondern lediglich einzelne "Scherben", also Bruchteile der Chain, tangieren. So könnten wesentlich mehr Transaktionen gleichzeitig abgearbeitet werden, was die Kapazität des Ethereum-Netzwerks nahezu frei skalierbar mache. Mit der Einführung dieses Bausteins sei voraussichtlich nicht vor Mitte 2022 zu rechnen, schreibt t3n. Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

