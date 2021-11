Am Dienstag hat Ether, der Coin des Ethereum-Netzwerks, ein neues Allzeithoch bei 4.521 US-Dollar erreicht. Gleichzeitig schließt der Coin seine erste komplette Woche deflationär ab. Ethereum bewegt sich. Der Ether-Coin stieg am frühen Dienstagabend auf 4.521,69 Dollar und konnte damit schon wieder ein neues Allzeithoch markieren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags pendelt Ether um 4.510 Dollar. Spontane Gewinnmitnahmen scheinen sich vorerst in Grenzen zu halten. var embedId = "257c7928701ee5b85f1014186712342d"; var embed = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...