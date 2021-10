SRC Research stuft VST Building Technologies von Buy auf Sell und nimmt das Kursziel von 10,0 auf 2,0 Euro zurück. "Nach mehreren Gesprächen in den vergangenen Tagen mit dem Vorstand Kamil Kowalewski haben wir den Eindruck gewonnen, dass das Unternehmen derzeit sehr nahe an der Zahlungsunfähigkeit ist und ein deutlich erhöhtes Insolvenzrisiko besteht", erklären die SRC-Analysten. "Zum Einen liegt das an den zahlreichen persönlichen und geschäftlichen Verknüpfungen zur Eyemaxx Real Estate AG, deren Gründer und CEO Michael Müller der Aufsichtsratsvorsitzende der VST und gleichzeitig Mehrheitsaktionär ist. Eyemaxx Real Estate hatte am Montag, den 25. Oktober, den Zahlungsausfall des Kupons für die Anleihe 2018/ 2023 bekannt ...

