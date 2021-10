Die adesso SE habe nach Darstellung von SMC-Research überzeugende Neunmonatszahlen vorgelegt und die eigene Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Auch der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat seine Schätzungen angehoben und sieht für die adesso-Aktie nun Potenzial bis 225,00 Euro.

Vorläufigen Zahlen zufolge habe adesso laut SMC-Research im Neunmonatszeitraum den Umsatz um 29 Prozent auf 496 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA um 72 Prozent auf 81 Mio. Euro erhöht. Selbst bereinigt um den positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf des Geschäfts mit der FirstSpirit-Software sei der EBITDA-Zuwachs mit 34 Prozent (auf 63,3 Mio. Euro) überproportional ausgefallen.

Auf dieser Grundlage habe der Vorstand seine Prognose angehoben und strebe nun einen Umsatz von mehr als 630 Mio. Euro und ein EBITDA von über 95 Mio. Euro an. Damit liegen die Zielwerte fast exakt auf den bisherigen Schätzungen der Analysten von SMC-Research, die sie aber nun dennoch weiter angehoben haben.

Aus den Änderungen habe sich ein erhöhtes Kursziel von 225,00 Euro ergeben, das für die adesso-Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent signalisiere. Damit bestätigen die Analysten ihr Urteil "Strong Buy", das nicht nur das hohe Kurspotenzial, sondern auch das ihres Erachtens geringe Schätzrisiko zum Ausdruck bringe. adesso verfolge eine bewährte Wachstumsstrategie, steigere seit vielen Jahren verlässlich die Umsätze und Gewinne und zeichne sich durch eine außergewöhnliche Prognosetreue aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Entwicklung auch in Zukunft fortgesetzt werde, stufen die Analysten als hoch ein, was in ihrem Schätzszenario zum Ausdruck komme.

