Die Apple Inc. hat am Donnerstagabend Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese fielen schlechter aus; als erwartet. Die Aktienkurse brechen nachbörslich ein. Am langfristig positiven Trend des Papiers ändert das aber nichts; die konstant nach oben verlaufende 200-Tagelinie zeugt davon. Langfristig betrachtet präsentiert sich der Titel bullenstark.

Den vollständigen Artikel lesen ...