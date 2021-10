Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio befinden sich aktuell 16 Positionen. 14 davon liegen während des Schreibens dieser Zeilen im Plus. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf über 58 Prozent Buchgewinn.

Diese Woche haben wir einen Neukauf in China getätigt, darüber hinaus heben wir drei Stopps an und definieren ein Zielkurs. Betroffen sind ENERGIEKONTOR, AMERICAN WATER WORKS, MLP und CLOUDBERRY.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt, repräsentiert durch die großen Indizes. Diese Woche erholten sich die Märkte weiter. Bei den US-Indizes gab es sogar neue Allzeithochs. Der DAX erholte sich am Dienstag kräftig, konnte aber noch keine neuen Hochs erreichen. Im Chartvergleich sieht das so aus:

Fazit: Den Rebound auf neue Hochs nach der Septemberschwäche haben DOW JONES und NASDAQ100 schon abgehakt, der DAX arbeitet noch daran.

Empfehlungsliste

Die Woche ging es vergleichsweise ruhig zu. Wir sichern bei einigen Positionen mehr Gewinn ab, in dem wir die Stopps anheben, konkret:

