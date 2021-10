DJ PTA-News: Börsenradio: Interview Palfinger AG: Neues Rekordjahr angepeilt - über 148 Ladekräne für Thailand - Palfinger AG: Neues Rekordjahr angepeilt -"Menschen wollen Angespartes in Betongold gießen"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heinersreuth (pta035/29.10.2021/12:15) - hier geht es direkt zum Interview: https://www.boersenradio.at/page/brn/39577

Weiterhin hoch hinaus will der österreichische Kranhersteller Palfinger. In Q1 bis Q3/2021 strebt die AG ein neues Rekordjahr mit mehr als 1,75 Mrd. Euro Umsatz und einem EBIT von über 150 Mio. für das Gesamtjahr 2021 an. "Wir spüren einen starken Rückenwind vom Markt", erklärt CFO Felix Strohbichler, "nicht nur Aufholeffekte nach Corona sind die Gründe. Unser Unternehmen bedient auch Megatrends wie Construction Recycling." Viele Menschen hätten derzeit das Bedürfnis, ihr Angespartes in Betongold zu gießen."Im Sinn der Nachfrage ist Corona nicht mehr da. Die steigenden Materialkosten werden uns im vierten und noch im ersten Quartal 2022 aber voll treffen. Auch Palfinger kann sich den Material- und Lieferengpässen nicht entziehen - das führt zu Ineffizienzen. Sie können aber davon ausgehen, dass wir mit unserem Auftragsbestand bis in Q2/2022 eingedeckt sind. Wir werden unsere Guidance für 2021 ganz klar einhalten." Midterm Target: Bis 2024 2,3 Mrd. Euro Umsatz.

(Ende)

Aussender: Börsenradio Adresse: Denzenlohestrasse 47, 95500 Heinersreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Heinrich Tel.: +49 9217413400 E-Mail: boersenradio@brn-ag.de Website: www.brn-ag.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: - Weitere Handelsplätze: keine

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1635502500771 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2021 06:15 ET (10:15 GMT)