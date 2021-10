Die Ölpreise konnten sich an den Börsen stabilisieren und zeigen sich am Morgen recht unbewegt. Richtungsweisende Impulse fehlen, weshalb sich die Rohöl-Notierungen in Lauerstellung begeben. Im Inland konnte der festere Euro/US-Dollar-Kurs gut entgegenwirken, sodass sich erst zum Mittag hin leichte Aufschläge andeuten. Die Ölpreise bewegen sich am Freitag kaum von der Stelle. Der preisdrückende US-Bestandsbericht ...

