Wien (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung hat im Oktober mit +3,6% ein neues Jahreshoch erreicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Österreich stelle in dieser Weise im Vergleich zur internationalen Entwicklung keine Ausnahme dar. Anders dagegen im Jahr 2022, in denen drei Sonderfaktoren die Teuerung nochmals spürbar nach oben treiben würden, während in der Eurozone im Jahresdurchschnitt der Teuerungsdruck nachlassen dürfte. Weiter steigende Inflationsraten in Österreich, während die Euro-Teuerung wieder etwas abflaue - ein Umfeld, das die (wirtschaftspolitische) Diskussion in Österreich nochmals befeuern sollte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...