Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die UmweltBank AG (ISIN DE0005570808/ WKN 557080) hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage platzierte die Bank wie geplant insgesamt 4.429.389 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ("Neue Aktien") zu einem Bezugspreis von 16,50 Euro je Neuer Aktie. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 dividendenberechtigt. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 73 Mio. Euro zu. ...

