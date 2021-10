DGAP-Ad-hoc: Bechtle AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Bechtle AG: Bechtle AG beendet Vorhaben zur SE-Umwandlung



29.10.2021 / 13:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bechtle AG: Bechtle AG beendet Vorhaben zur SE-Umwandlung



Neckarsulm, 29.10.2021 - Der Aufsichtsrat der Bechtle AG hat heute dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, den beabsichtigten Formwechsel der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) nicht mehr weiter zu verfolgen und das Vorhaben bis auf weiteres zu beenden. Aufgrund der Pandemielage war es bislang nicht möglich, die vorbereitenden gesetzlich geforderten Präsenzsitzungen durchzuführen. Und auch derzeit ist unsicher, ob Präsenzsitzungen in den nächsten Monaten in den jeweils erforderlichen Fristen möglich sein werden. Der Vorstand behält sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt das Vorhaben einer SE-Umwandlung erneut aufzugreifen.

Kontakt: Bechtle AG

Investor Relations

Martin Link

Telefon: +49 7132 981-4149

ir@bechtle.com 29.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de