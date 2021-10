Strafzins - die TERRAGON AG liegt auch zum Halbjahr 2021 unter der in den Anleihebedingungen festgelegten Eigenkapitalausstattung und muss daher den Zinskupon der Anleihe 2019/24 in der nächsten Zinsperiode um 0,5% auf 7,00% erhöhen. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 2,4 Mio. Euro sowie ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 2,0 Mio. Euro (H1 2020: -1,1 Mio. Euro) erzielt. Die Gesamtleistung, die auch die Veränderung des Bestands der im Bau befindlichen Objekte berücksichtigt, ist im Berichtszeitraum von 13,8 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr auf 17,2 Mio. Euro gestiegen.

Zinskupon wird um 0,5% erhöht

Die Eigenkapital

