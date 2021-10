Den Ausführungen von SRC-Research zufolge seien eine Zahlungsunfähigkeit und eine mögliche folgende Insolvenz der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG nicht mehr auszuschließen. SRC-Analyst Christopher Mehl setzt daher seine Schätzungen aus, reduziert das Kursziel deutlich auf 2,00 Euro und ändert das Urteil auf "Sell".

Laut SRC Research sei der Bestand des Bautechnologieunternehmen VST BUILDING TECHNOLOGIES AG in Wien gefährdet. Nach mehreren Gesprächen in den vergangenen Tagen mit dem Vorstand Kamil Kowalewski habe das Researchhaus den Eindruck gewonnen, dass das Unternehmen derzeit sehr nahe an der Zahlungsunfähigkeit sei und ein deutlich erhöhtes Insolvenzrisiko bestehe. Zum einen liege das an den zahlreichen persönlichen und geschäftlichen Verknüpfungen zur Eyemaxx Real Estate AG, deren Gründer und CEO Dr. Michael Müller der Aufsichtsratsvorsitzende der VST und gleichzeitig Mehrheitsaktionär sei. Eyemaxx Real Estate habe am Montag, den 25. Oktober, den Zahlungsausfall des Kupons für die Anleihe 2018/ 2023 bekannt gegeben, so SRC Research.

Zum anderen habe VST am 15. Oktober über die bevorstehende Insolvenz der dänischen Tochtergesellschaft Premium Syscon berichtet. Abgesehen davon halten die Analysten den Vorstandswechsel und das Ausscheiden der bisherigen Vorstände Kamil Kowalewski und Bernd Ackerl in zwei Tagen am 31. Oktober aufgrund auslaufender Verträge in der derzeit sehr angespannten Situation für äußerst unglücklich.

Aufgrund der sehr hohen Unsicherheit über den weiteren Geschäftsverlauf und die finanziellen Polster für die restlichen Monate des laufenden Geschäftsjahres, aber vor allem auch für die kommenden Jahre, setzen die Analysten ihre GuV-Schätzungen bis auf Weiteres aus und reduzieren ihr Kursziel für die VST Aktie aus Sicherheitsgründen deutlich von 10,00 Euro auf nunmehr lediglich 2,00 Euro. Das Rating stufen die Analysten auf Sell herab.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2021 um 13:48 Uhr)