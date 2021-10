Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Salzgitter-Konzern (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) erwirtschaftete nach jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 604,5 Mio. EUR Gewinn vor Steuern (9M 2020: -224,4 Mio. EUR) und übertraf damit die aktuellen Markterwartungen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

