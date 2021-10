Die Apple, Inc. hat am Donnerstagabend, nach Börsenschluss, Quartalszahlen veröffentlicht. Diese fielen schlechter aus, als vom Markt erwartet. Das brachte die Notierungen im nachbörslichen Handel am Donnerstag unter Druck. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich die Apple-Kurse am Freitag mit einem Minus präsentieren werden. Langfristig betrachtet präsentiert sich der Titel bullenstark. Was jetzt ...

