Als Generalübernehmer sei die PORR mit der Errichtung des ABC-Towers am Berliner Alexanderplatz beauftragt worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Auftrag umfasse ein Volumen von rund 240 Mio. Euro. Für das mit 150 Metern zweithöchste Gebäude in Berlin ist eine Bauzeit von 41 Monaten veranschlagt. Der Wohnturm wird den Angaben zufolge 39 Etagen mit einer Geschoßfläche von 42.000 Quadratmetern ...

