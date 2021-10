Aktien aus dem E-Mobility-Sektor gingen in den letzten Tagen durch die Decke. Auslöser dafür war unter anderem das Klima- und Sozial-Paket von US-Präsident Joe Biden. Das Paket umfasst 555 Milliarden Dollar an Investitionen im Kampf gegen die Klimakrise. Das Geld soll unter anderem in erneuerbare Energien investiert oder für Steueranreize für den Kauf von Elektroautos verwendet werden.Darüber hinaus bekam die E-Mobility-Branche Rückenwind durch den Deal zwischen Tesla und Hertz. Für Goldman Sachs ...

