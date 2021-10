29. Oktober 2021 - Vancouver, Kanada - Cypress Development Corp. (TSXV: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) ("Cypress" oder "das Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass auf seiner ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung (die "Hauptversammlung"), die am 28. Oktober 2021 über einen virtuellen Webcast stattgefunden hat, sämtliche Beschlussvorschläge verabschiedet wurden.

Insgesamt nahmen die Inhaber von 15.827.720 der im Umlauf befindlichen 125.964.396 Stammaktien, also 12,57 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Cypress, an der Abstimmung teil.

Die Aktionäre stimmten für die Festlegung der Zahl der Directors auf 8 und wählten die folgenden Directors neu bzw. erneut: Cassandra Joseph, William Willoughby, Donald Huston, James Pettit, Donald Myers, Bryan Disher, Amanda Chow und Ken Owen.

Ferner genehmigten die Aktionäre den langfristigen Incentive-Plan des Unternehmens und die erneute Bestellung von Davidson & Company, Chartered Accountants, zum Wirtschaftsprüfer.

Das Unternehmen begrüßt Ken Owen im Board of Directors. Ken verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie mit Leitungspositionen bei De Beers und Anglo American, unter anderem als Senior Vice President von Anglo American in Südafrika. Er war ferner in den Positionen Associate Consultant bei SRK Consulting, Technical Director bei Mwana Africa PLC und Non-Executive Director bei Firestone Diamonds Plc. tätig. Er besitzt einen M.Sc.-Abschluss im Bereich Minerals Product Management des Imperial College, London.

Bill Willoughby, der President und CEO, erklärte dazu wie folgt: "Wir möchten Ken in unserem Board willkommen heißen. Seine umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung wichtiger Projekte ist in diesem Stadium des Wachstums unseres Unternehmens ausgesprochen wertvoll. Durch seine Mitarbeit im Board sind wir optimal in der Lage, mit unserem Lithiumprojekt Clayton Valley in die nächste Phase überzugehen.

Außerdem möchten wir den Aktionären des Unternehmens für ihre beständige gute Unterstützung danken."

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein kanadisches Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist. Die von Cypress durchgeführten Arbeiten führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tonstein neben der Mine Albemarle Silver Peak, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas. Die Ergebnisse einer positiven vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) für das Lithiumprojekt Clayton Valley wurden von Cypress Development im August 2020 bekannt gegeben. Cypress Development notiert unter dem Kürzel CYP an der TSX Venture Exchange und unter dem Kürzel CYDVF am OTCQB.

IM NAMEN DER CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851 | Gebührenfrei: +1 800 567 8181 | E-Mail scacos@cypressdevelopmentcorp.com

www.cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62314Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62314&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2327492005Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA2327492005