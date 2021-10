Eines der gefährlichsten Sprüche an der Börse ist bekanntlich: "Diesmal ist alles anders". Dennoch unterliegen viele Privatanleger genau diesem Fehler und halten zu lange an ihren Lieblingsaktien fest. Und da, obwohl diese schon längst bedrohliche Signale aussenden. So war das auch im Falle von Teamviewer.Die Papiere des deutschen Softwareanbieters haben seit Februar diesen Jahres einen strammen Abwärtstrend ausgebildet. Auch für den AKTIONÄR war spätestens im Mai klar, als die Aktie noch über der ...

