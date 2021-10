Gestern Abend kam es wohl zum Höhepunkt der US-Berichtssaison für das dritte Quartal. Denn mit Amazon.com und Apple (WKN: 865985) legten die letzten beiden Schwergewichte aus dem Technologiesektor ihre aktuellen Quartalszahlen vor. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Apple, für die es allerdings schon das vierte Fiskalquartal und damit das Geschäftsjahresende war. Apple ist ein 1979 von Steve "The Wizard Of Woz" Wozniak, Steve Jobs und Ron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...