Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die in vielen Ländern höhere Teuerung können die Notenbanken nicht mehr ignorieren, so die Analysten der Helaba.Die Zentralbanken Norwegens und Neuseelands hätten bereits ihren Leitzins angehoben. Die Bank of Canada habe nun ihr Anleihekaufprogramm beendet und eine Zinswende für das zweite Quartal angedeutet. Selbst EZB-Chefin Lagarde sei auf der Pressekonferenz ein wenig ins Schwitzen gekommen, auch wenn die Entscheidung über die Kaufprogramme erst im Dezember fallen werde. Noch spannender würden die anstehenden Beschlüsse der Federal Reserve und der Bank of England. ...

