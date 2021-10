DGAP-Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie

TLG IMMOBILIEN AG: VERÄNDERUNG IM VORSTAND



29.10.2021 / 15:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NICHT ZUR WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER AD-HOC MITTEILUNG. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) TLG IMMOBILIEN AG: VERÄNDERUNG IM VORSTAND Berlin, 29. Oktober 2021 - Die TLG IMMOBILIEN AG ("TLG") gibt bekannt, dass Herr Roy Vishnovizki zum 31. Dezember 2021 aus persönlichen Gründen von seinem Amt als Mitglied der Geschäftsführung und Vorstandsvorsitzenden zurücktritt. TLG dankt Herrn Vishnovizki und wünscht ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Bemühungen. Der Aufsichtsrat der TLG hat gestern, am 28. Oktober 2021, Herrn Klaus Krägel und Herrn Dvir Wolf mit Wirkung zum 1. November 2021 zu neuen Vorstandsmitgliedern bestellt. Herr Krägel war ehemaliges Aufsichtsratsmitglied der TLG IMMOBILIEN AG und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der deutschen Immobilienwirtschaft u.a. als Geschäftsführer bei Goldman Sachs Realty Management sowie in leitenden Positionen bei der Deutsche Real Estate AG, Jones Lang LaSalle , AGIV Real Estate AG und GIV Management.

Herr Wolf ist seit 2020 als Leiter Controlling für die TLG IMMOBILIEN AG tätig. Herr Wolf hat einen BA in Rechnungswesen und Wirtschaftswissenschaften sowie einen MBA und verfügt über Erfahrung in börsennotierten und internationalen Unternehmen verschiedener Branchen. Kontakt:

Armin Heidenreich

TLG IMMOBILIEN AG

General Counsel

Hausvogteiplatz 12

10117 Berlin

Tel.: +49 30 2470 6343

E-Mail: armin.heidenreich@tlg.de 29.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de