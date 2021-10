Nachdem Jeff Bezos das Zepter an Andy Jessy abgegeben hat, ist Facebook das letzte Unternehmen unter den fünf GAFAM-Werten, das noch von seinem Gründer geführt wird. Diese Tatsache darf man nicht unterschätzen, denn Mark Zuckerberg ist ein Visionär. Nun will er sein riesiges Imperium in eine neue Zukunft namens "Metaverse" führen und hat dafür den Konzern in Meta umbenannt. DER AKTIONÄR zeigt, warum das sinnvoll ist.

