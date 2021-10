Nach der Aussetzung des Handels mit Valneva-Aktien am heutigen Vormittag steht die Wiederaufnahme nun kurz bevor. Ab 15.30 Uhr CET werde der Handel an der Euronext in Paris, der Heimatbörse der Aktien von Valneva, wieder aufgenommen. Dies teilt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...