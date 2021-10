Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es ist wieder etwas ruhiger geworden an den Börsen. Die Ausschläge bei DAX, Dow Jones und Co sind nicht mehr so stark wie noch vor wenigen Wochen. Bei diversen Aktien ist allerdings weiter Musik drin. Das gilt vor allem für Tesla. Der Kurs scheint keine Grenzen zu kennen. Zeit für den Börsenpunk, die Leistung von Elon Musk zu würdigen. Beim Hot Stock wird es heute im wahrsten Sinne des Wortes explosiv, es geht um Pyrum Innovations. Beim konservativen Tipp ist dagegen zurücklehnen und ruhig zuhören angesagt. Der italienische Konzern Amplifon überzeugt seit Jahrzehnten mit seinen Hörgeräten. Folgende Aktien werden im Video besprochen: QuantumScape (WKN: A2QJX9), Mynaric (WKN: MOYFF), Gevo (WKN: A2DH1V), Verbio (WKN: A0JL9W), Teladoc Health (WKN: A14VPK), IonQ (WKN: A3C4QT), Tesla (WKN: A1CX3T), Lucid Group (WKN: A3CVXG), Pyrum Innovations (WKN: A2G8ZX), Amplifon (WKN: A0JMJX) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk