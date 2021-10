DJ PTA-News: Börsenradio.at: OMV: Gewinntreiber war Chemie, nicht nur Öl und Gas - CFO Florey zu Ölpreis, Gasversorgung und Transformation - OMV steigert Gewinn in den ersten 9 Monaten 2021 und treibt Transformation voran

Die OMV konnte den Gewinn in den ersten neun Monaten 2021 deutlich steigern auf 2,13 Mrd. Euro, vor einem Jahr war dort noch ein Verlust von 468 Mio. Euro zu verzeichnen. Kein Wunder: der Öl- und Gaspreis ist stark angezogen und trotz Transformation ist die OMV in diesen Segmenten stark. Gewinntreiber war aber der Bereich Chemie, auf dem seit der Borealis-Übernahme vermehrt der Fokus liegt. Denn auch die Polyethylen-Preise sind stark gestiegen. Die Transformation schreitet voran, es gab weitere Verkäufe wie aktuell bei einem Ölfeld in Norwegen. OMV CFO Reinhard Florey gibt Einblick in die Strategie, die Einschätzung der Ölpreisentwicklung und die Lage der Gasversorgung für den Winter.

